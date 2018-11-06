Son dakika: Burak Yılmaz'ın sözleşmesi...

Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı ve Sporx'in haberine göre golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

BURAK YILMAZ'DAN YALANLAMA

Öte yandan yerel basından Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Burak Yılmaz, ''Sözleşme feshi gibi bir şey yok, ben takımımla beraberim. Artık bu saatten sonra benimle uğraşmayı bıraksınlar ben futbolumu oynayacağım. Yalan haber yazmakla beni yıldıramazlar. Ben Trabzonspor'u çok seviyorum'' açıklamasını yaptı.

500 BİN TL PARA CEZASI

Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'a 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Bursaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanması üzerine tribünlere el kol hareketleriyle tepki gösteren Burak Yılmaz konusunda kritik toplantı yapılmıştı

Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncunun 5 golü bulunuyor.

TRABZONSPOR'DAN 'BURAK YILMAZ' AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda; bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.