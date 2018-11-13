Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

spor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

spor, 'in 13'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 18:54
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Sosa ile Olcay ve kadro dışı olan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz yer almadı. Ayrıca antrenmanı tribünden izleyen taraftarlar, oyunculara destek verdiler.

YUSUF YAZICI TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan Yusuf Yazıcı da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN