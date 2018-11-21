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'ta ile kritik randevu

'ın Hollandalı oyuncusu , yeni sözleşme için sezon başına 3.3 milyon Euro istiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise 2.2 milyon Euro veriyor. Anlaşma sağlanamazsa Ocak’ta ayrılık ihtimali var.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
Beşiktaş'ta Ryan Babel ile kritik randevu

Mukavelesi sezon sonunda biten Ryan Babel'in Beşiktaş'taki geleceği kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht'i pazarlık masasına oturmak üzere İstanbul'a davet etti. Taraflar arasında daha önce yapılan görüşmelerde Babel, 2.1 milyon Euro olan garanti ücretinin 3.3 milyon Euro'ya yükseltilmesini istemiş, Beşiktaş ise 2.2 milyon Euro önermişti. Anlaşma sağlanamaması halinde tecrübeli futbolcu için Ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Fiorentina, Babel ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlerde Fiorentina'nın bonservis bedeli ödememek için bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.

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Beşiktaş'ta Ryan Babel ile kritik randevu
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