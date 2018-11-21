İşte Fatih Terim'in yeni 10 numarası

11 gün içinde Atiker Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mecburen rotasyona gidecek. Ligde cezaları süren Donk, Ndiaye ve Rodrigues Avrupa'daki Lokomotiv Moskova deplasmanında ilk 11'de olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde dinlendirilecek Selçuk, Fernando ve Eren ise Konya'ya karşı oynadıktan sonra Beşiktaş derbisine saklanacak. Sağ bekte de Mariano ve Linnes'in dönüşümlü kullanılacağı öğrenildi. 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyen Terim, Belhanda'nın yokluğunda Feghouli'yi 10 numara olarak kullanacak.

TERİM'İN ROTASYON PLANI

KONYA: Mariano-Selçuk-Fernando-Eren LOKOMOTIV MOSKOVA: Linnes- Donk-Ndiaye- Rodrigues BEŞIKTAŞ: Mariano-Selçuk-Fernando Eren Derdiyok

TARAFTAR SAHİP ÇIKACAK

10 maçtan men cezası alan Fatih Terim'e Galatasaraylı taraftarlar sahip çıkıyor. Cuma günkü Konya maçında İmparator'a yönelik destek pankartları tribünlere asılacak.