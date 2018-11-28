Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın MHK cezalarını yorumladı

SABAH'IN HAKEM CAMİASININ İÇİNDEN GELEN İKİ YAZARI, KARARI DEĞERLENDİRDİ:



ERMAN TOROĞLU

KIZAĞA ALMAK YÜZDE 100 DOĞRU

Futbolcu zekidir... Zeki olmazsan futbolcu olamazsın. Çünkü; ya sen galip geleceksin ya da karşındaki… Sahadaki 22 zeki adamla, bir yerde mücadele edecek, bir yerde de bunları idare edecek bir hakem olacak. Öyle bir hakem olacak ki hem bu 22 tane şeytan gibi adamla, hem tribündeki 30-40-50 bin kişiyle hem de seni idare eden MHK ve Futbol Federasyonu hatta daha ilerisi olan UEFA ve FIFA'yı idare edeceksin. Size resmin çizgilerini çektim.

SEN DÖN BİZ GEREĞİNİ...

Eskiden büyük paralar alan futbolcu grubuyla düşük ücret kazanan hakem grubu vardı. Şimdi öyle değil… Futbolcular yine büyük para alıyor ama hakemlerin aldıkları da küçük değil. Bakınız beyler; dolmuşa bineceksiniz, hem şoför mahallinde olacaksınız, hem 2 lira vereceksiniz, hem de Eminönü'nde ineceksiniz. Böyle hikâye yok… Ali Dürüst; öyle bir yerde istifa edip, öyle bir yerde döndü ki, bu yazıdan iki gün önce A SPOR'daki 'Takım Oyunu'nda şöyle bir yorum yaptım. Bu yorumun şıkları vardı. Bir tanesi şuydu: "Sen geri dön, biz gerekeni yaparız." Nitekim öyle oldu. O geri döndü, gereken yapıldı. Peki, yapılan doğru muydu? Kesinlikle doğruydu... Neden? Ya kardeşim! Sen hakem, sen yardımcılar, sen VAR'dakiler, bir iş yapıyorsunuz. Bu iş ciddi bir iş… Futbol Federasyonu bu iş için büyük yatırım yapmış. Bu iş için yüzlerce insan çalışıyor.

BİR NUMARALI SANIK ÖZKAHYA

Çok güzel bir benzetme var son zamanlarda; erkekle, kadın telefonla konuşurlar. Bir yerde de kaçak işleri var herhalde! Erkek kadına bir saat sonra diyor ki, "Ya hatlarda bir arıza var herhalde." Aslında bu hatlardaki arızalardan değil. Yediğin haltlardan dolayı olan arızalardır. Şimdi bu VAR'la hakemler arasındaki olay da aynen bu benzetmeye uyar. Ali Dürüst istifa edip döndüyse ve bu açıklama geldiyse bu VAR'ın hatasından değil. İki tane hakemin yediği haltlardan dolayı olan bir sonuçtur. MHK'nin açıkladığı metne göre benim anladığım kadarıyla 1 numaralı sanık Halis Özkahya'dır… Hüseyin Göçek de 2 numaralı sanık. Halis kadar olmasa da onun da yediği haltlar vardır konuşmalarda -ki, ikisi de kızağa alınmıştır. Bu kızağa alınma olayı yüzde 100 doğrudur, geç kalınmış bir karardır. Geç kalınma sebebi şudur; Yıllarca her türlü haltı yapanların hepsi, "O yaptı, bu yaptı" diye hasıraltı edilmiştir. İlk defa bir olay Ali Dürüst sayesinde sonuca varmıştır.

TAZMİNATIMI BİLE ALMADIM BEN...

Halis Özkahya sağda solda, "Hakemliğim bitirilirse ne yapacağım, işimden istifa ettim, tazminatımı da almadım" diye ağlıyormuş. Sizin yaptıklarınızdan dolayı kulüplerin anası ağlıyor, takımlar küme düşüyor, şampiyon olamıyorlar. İşinizi doğru yapacaksınız. Yapamazsanız sen gideceksin Karşıyaka'ya öğretmenliğine, Hüseyin gidecek Maslak'taki araba tamirciliğine… Beyler, restorana gidersiniz, tıka basa yemek yersiniz, sonunda önünüze bir hesap gelir. Onu ödemeye mecbursunuz. Ne yerseniz, o kadar hesap ödeyeceksiniz.

Yıllarca bu hesaplar ödenmedi. İlk defa ödeniyor, bence de doğru yapılıyor.

MHK’DAN TARİHİ KARAR: GÖÇEK VE ÖZKAHYA SÜRESİZ DİNLENECEK

AHMET ÇAKAR

MHK KUL HAKKI YEMİŞTİR!

Neresinden bakarsanız bakın yapılan bu davranış gaz alma davranışıdır. Hüseyin Göçek'e verilen ceza kul hakkı yemektir. Ama her şeyden önemlisi bundan sonra Türk hakemliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

MHK son derece eyyamcı, yanlış ve düşündürücü bir karar aldı. Pek tabii ki bir ceza verecekti ama özellikle Hüseyin Göçek'e verilen ceza, son derece manidar… 13 haftayı geride bıraktık. Birçok hakem yanlış penaltı verdi, VAR yardımı ile düzeltildi ya da bir çok penaltı verilmedi, yine VAR yardımı ile düzeltilip penaltı verildi. Hüseyin Göçek'e niye ceza veriyorsunuz? Tamam yanlış bir penaltı verdi. Burada sorun verdiği yanlış penaltı değil, VAR hakemi Halis Özkahya tarafından, "Git tekrar seyret" talimatının gelmemesiydi. Süresiz ceza vermek ne demek? Bu tamamen Galatasaray'ın gazını almak, Ali Dürüst'ü mutlu edip, federasyondaki görevine devam etmesini sağlamak için yapılmıştır. Ama bundan sonra asıl tehlike şu; Galatasaray maçına çıkan her hakem, başında Demokles'in Kılıcı gibi Göçek ve Özkahya'ya verilen cezaları hatırlayacak ve baskı altında kalacaktır. Ayrıca MHK bu skandal kararıyla tehlikeli bir dönemi de başlatıyor. Diyelim ki Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir'in maçlarında bir hakem yanlış bir penaltı verirse Hüseyin Göçek'e uygulanan muamele onlara da uygulanacak mı? Uygularsanız elinizde hakem kalmaz. Uygulamazsanız, bu çifte standardınızı futbol kamuoyuna nasıl açıklayacaksınız? Yazık ki çok yazık. Tabii ki Halis Özkahya ceza almalıydı ama bu hakemliğinin bitmesi, düdüğünü asması olamaz. Madem bedel ödenecek bu bedeli MHK ödesin. Ya da MHK'daki bazı personeller ödesin. Neresinden bakarsanız bakın yapılan bu davranış gaz alma davranışıdır. Hüseyin Göçek'e verilen ceza kul hakkı yemektir. Ama her şeyden önemlisi bundan sonra Türk hakemliğinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının başlangıcıdır.