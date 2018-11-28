Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

Roma'nın Real Madrid'in konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçına milli oyuncu Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda günün merakla beklenen karşılaşmasında Roma, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti. Milli yıldız Cengiz Ünder, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakaya ilk 11'de başladı. Real Madrid maçı öncesi oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Roma'da geceye damga vuran isim Cengiz Ünder oldu. 45+2'de sol kanattan gelişen Roma atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş kaldı. Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı. Cengiz Ünder kaçan fırsatın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İlk yarıda son düdüğün çalmasıyla hayli keyifsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan Cengiz'i teselli eden isim takım kaptanı Alessandro Florenzi oldu.