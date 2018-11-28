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, maçına damga vurdu

'nın 'in konuk ettiği G Grubu maçına milli oyuncu 'in kaçırdığı gol damga vurdu.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 05:24
Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

G Grubu'nda günün merakla beklenen karşılaşmasında , son şampiyon 'i konuk etti.

Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

Milli yıldız , Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakaya ilk 11'de başladı.

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Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

maçı öncesi oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan 'da geceye damga vuran isim oldu.

Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

45+2'de sol kanattan gelişen atağında Patrick Schick'in pasına hareketlenen milli oyuncu altı pas üzerinde bomboş kaldı.

Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

Buna karşın 21 yaşındaki oyuncu uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başaramadı.

Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

kaçan fırsatın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Cengiz Ünder, Real Madrid maçına damga vurdu

İlk yarıda son düdüğün çalmasıyla hayli keyifsiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan Cengiz'i teselli eden isim takım kaptanı Alessandro Florenzi oldu.

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