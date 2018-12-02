Bursaspor galibiyete alıştı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı. Bursaspor'un gollerini 36'da Umut Meraş ile 60'ta Latovlevici kaydetti. Erzurum ekibinin tek golünü ise 45'te Chedjou kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 19 yaptı. BB Erzurumspor ise 14 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Bursaspor yine sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. BB Erzurumspor da evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada savunma arkasına koşu yapan Sunu, topla buluşarak kaleci ile karşı karşıya kalırken pasını Thy'e çıkardı. Thy'in yaptığı vuruş sonrası kale çizgisi üzerinde iyi pozisyon alan Bursaspor savunmasından Umut son andaki müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada yine etkili gelen konuk ekibin atağında Taylan, Özer ile yaptığı verkaç pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kaldı. Taylan'ın vuruşunda ise kaleci Okan yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

36'ncı dakikada Bursaspor'un golü geldi. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pas sonrasında savunmadan seken top, Umut Meraş'ın önünde kalırken, genç oyuncu dar açıdan uzak köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.: 1-0.

45+2'nci dakikada maça denge geldi. Schwechlen'in ortası sonrası ceza sahası içerisinde Taylan kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen topta çizgi üzerinde Chedjou'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

60'ıncı dakikada Bursaspor son haftaların formda ismi Latovlevici ile yeniden öne geçti. Lima'nın sağ kanattan yaptığı orta sonrası sol çaprazda topu iyi kontrol eden Latovlevici, kaleci Sehich ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı soğuk kanlı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

71'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Özer'in sol kanattan yaptığı orta sonrası topla buluşan Kone'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

78'inci dakikada Saivet'nin ortasında top savunmadan sekerken iyi pozisyon alan Lima, meşin yuvarlağı kontrol etti. Hızla sağdan ilerleyen Lima kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparken top uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

87'nci dakikada sol çaprazdan İbrahim tarafından kullanılan serbest vuruş sonrası ön direğe koşu yapan Schweclen'in kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BURSASPOR: Okan Koçuk, Barış Yardımcı (Dk. 46 Burak Kapacak), Santiago Vergini, Aurelien Chedjou, Umut Meraş, Aytaç Kara, Stephane Badji, Tunay Torun (Dk. 59 Allano Lima), Henri Saivet (Dk. 90 Ramazan Keskin), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir

BB ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic, Auremir dos Santos, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ, Gilles Christ Sunu (Dk. 71 Erhan Çelenk), Taylan Antalyalı (Dk. 64 Moussa Kone), Özer Hurmacı (Dk. 77 Ridge Munsy), Lennart Thy

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

GOLLER: Dk. 36 Umut Meraş, Dk. 60 Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Dk. 45+2 Chedjou (KK) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)