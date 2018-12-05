Maç Sonucu & Goller | Keçiörengücü 1-2 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Keçiörengücü ile Spor Toto Süper Lig temsilcisi Galatasaray, Ankara'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 13:00'te başlayan ve A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti.

SAHNEYİ GENÇ ATALAY AÇTI

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray rakibini 2-1 yenerek tur için avantajı elde eden taraf oldu. Galatasaray maçın 33. dakikasında 18 yaşındaki Atalay'ın şık golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterirken sahneye çıkan Linnes skoru 2-0 yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Keçiörengücü Ziya Şakar'la farkı bire indirdi ancak kalan dakikalarda skor değişmedi: 1-2.

İki takım arasındaki rövanş maçı 18-19-20 Aralık tarihinden daha sonra belirlenecek bir günde, İstanbul'da oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-2 GALATASARAY

GOL: 33' Atalay Babacan (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 50' Martin Linnes (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKALYIN)

GOL: 51' Ziya Şakar (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKALYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada duran top kazanan Keçiörengücü'nde topun başına Abdurrahman Kuyucu geçti. Kuyucu'nun ortasında topa yükselen Ziya Şakar'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci İsmail güçlükle çeldi.

26. dakikada Keçiörengücü gole çok yaklaştı. Galatasaray savunmasının hatasında araya giren Yücel Yıldırım, topu alarak hızla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yücel Yıldırım'ın şutunda kaleci İsmail topa ayağıyla müdahale ederek golü engelledi.

33. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atalay Babacan, vurduğu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. Erdi'nin kaleciye gönderdiği geri pas kısa düşünce Muğdat araya girerek topu aldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın pasında topla buluşan Celil Yüksel'in vuruşunda top kaleciyi geçerek ağlara doğru yönelirken, Butuhan Süer çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

49. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın şutunda top direkten döndü.

50. dakikada topla buluşan Linnes ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

51. dakikada Abdurrahman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ziya Şakar'ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasının dışından vurduğu plase şutta top direkten döndü.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar Memişoğullarından - Erdi Dikmen, Osman Keçelioğlu, Hakkı Yıldız (Dk. 81 Abdülkadir), Uğurcan Bekçi (Dk. 65 Sefer Sever), Burak Aydın, Yücel Yıldırım, Batuhan Süer, Ziya Şakar, Abdurrahman Kuyucu, Alperen Pak

GALATASARAY: İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Yunus, Atalay (Dk. 65 Recep), Gökay, Celil (Dk. 79 Abdulsamet), Rodrigues (Dk. 87 Ali Yavuz), Muğdat

GOLLER: Dk. 33 Atalay, Dk. 50 Linnes (Galatasaray) - Dk. 51 Ziya Şakar (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Batuhan, Osman, Yücel (Keçiörengücü) - Muğdat (Galatasaray