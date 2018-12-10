Fenerbahçe, Akhisar'da ateş hattına düştü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 26. dakikada Jeremy Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5'te Regattin'den geldi. Akhisarspor bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 13. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

AKHİSARSPOR 3-0 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)

26' Jeremy Bokila

82' Elvis Manu

90+5' Adrien Regattin

MAÇTAN DAKİKAR

İLK YARI

2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı.

3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

49. dakikada Serginho'nun pasıyla hareketlenen Onur Ayık'ın sağ çapraz pozisyonda ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Josue'nin vuruşunda, top direkten döndü.

82. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi sahasından Güray'ın gönderdiği uzun topa hareketlenen Manu, Skrtel'e rağmen topla ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+5. dakikada Josue'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Regattin, savunma oyuncularını güzel bir hareketle geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 3-0. Pozisyonda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Akhisarspor, müsabakayı 3-0 galip tamamladı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Vrsajevic, Josue, Serginho, Helder Barbosa (Dk. 87 Kadir Keleş), Onur Ayık (Dk. 70 Regattin), Bokila (Dk. 69 Manu)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 57 Benzia), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Isla, Mehmet Topal (Dk. 78 İsmail Köybaşı), Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Slimani

GOLLER: Dk. 26 Bokila, Dk. 82 Manu, Dk. 90+5 Regattin (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Helder Barbosa, Dk. 67 Josue (Akhisarspor), Dk. 90+3 Benzia (Fenerbahçe)