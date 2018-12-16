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Amatör lig maçı öncesi olaylar çıktı

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grup'ta 1908 ile arasında oynanacak maç öncesi olaylar çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 17:31
Amatör lig maçı öncesi olaylar çıktı

Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paşabahçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Ancak polis, gruba izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı.

Polis gruba biber gazı ve TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alınırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Amatör lig maçı öncesi olaylar çıktı
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