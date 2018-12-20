Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hüseyin Kalpar: Gençleri oynatmaya çalıştık

: Gençleri oynatmaya çalıştık

Teknik Direktörü , Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldukları 5. tur rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 00:17
Hüseyin Kalpar: Gençleri oynatmaya çalıştık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, kupada fazla beklentilerinin olmadığını, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

Kalpar, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yağışlı bir havada kaygan bir zeminde çok bol gollü olan bir maç oldu. İki takımda futbol oynamaya çalıştı. Biz kolay, basit gol yedik. Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz gücümüz belli. Fenerbahçe'nin de gücü belli. Kupada çok beklentimiz yoktu. Bizim birinci derecede lig maçında iyi gitmeyen bir takım hüviyetindeyiz. Lig maçında kazanabilme özelliğinde olmamız gerekirdi. Ama ne olursa olsun bu maçı da kaybetmek için oynamadık, kazanmak için oynadık. Ama gücümüz yetmedi, 5-2 mağlup olduk. Keyifli bir maç oldu. İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştı. Biz de gençleri oynatmaya çalıştık. Bizim açımızdan bu iyiydi. Fenerbahçe takımını kutluyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bize de geçmiş olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Kalpar: Gençleri oynatmaya çalıştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN