Hüseyin Kalpar: Gençleri oynatmaya çalıştık

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, kupada fazla beklentilerinin olmadığını, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

Kalpar, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yağışlı bir havada kaygan bir zeminde çok bol gollü olan bir maç oldu. İki takımda futbol oynamaya çalıştı. Biz kolay, basit gol yedik. Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz gücümüz belli. Fenerbahçe'nin de gücü belli. Kupada çok beklentimiz yoktu. Bizim birinci derecede lig maçında iyi gitmeyen bir takım hüviyetindeyiz. Lig maçında kazanabilme özelliğinde olmamız gerekirdi. Ama ne olursa olsun bu maçı da kaybetmek için oynamadık, kazanmak için oynadık. Ama gücümüz yetmedi, 5-2 mağlup olduk. Keyifli bir maç oldu. İki takım da futbolu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştı. Biz de gençleri oynatmaya çalıştık. Bizim açımızdan bu iyiydi. Fenerbahçe takımını kutluyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bize de geçmiş olsun."