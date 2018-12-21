Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Mirin için devrede

, Mirin için devrede

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen için devreye girdi. 'nin de istediği 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Beşiktaş, Mirin için devrede

Pepe'nin takımdan ayrılışı sonrası transfer gündemine stoperi de alan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Isimat-Mirin için devreye girdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün transfer komitesi başkanı Umut Güner'in görüştüğü 27 yaşındaki futbolcunun kendisine yapılan teklife prensipte 'Evet' dediği gelen bilgiler arasında.

PSV Eindhoven'da kadroya girmekte zorlanması ve kulübede alternatif oyuncu konumuna düşmesi nedeniyle Fransız yıldızın transferinin ekonomik açıdan uygun olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Mirin için devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN