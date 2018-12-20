Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

Pepe'nin Beşiktaş'tan ayrılırken siyah beyazlı personelin birikmiş alacaklarını ödediği iddiasına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'dan sert yanıt geldi. Beşiktaş'ın personeline maaşları Pepe'nin ödediği şeklinde çıkan söylentiler, günlerdir dünya basınında manşetlere taşınıyor Pepe 'İyilik meleği', 'Beşiktaş'ın borçlarını ödeyen babacan adam' gibi sunulurken, Siyah-Beyazlı kulübün imajı yerle bir ediliyor. Öyle ki bu haberler kulübün yaşadığı mali sıkıntıların boyutlarının ortaya çıkması şeklinde değerlendiriliyor, transfer döneminde hiç kimsenin Beşiktaş'a gitmek istemediği iddialarıyla güçlendiriliyor. Akşam Gazetesi, Beşiktaş aleyhine günlerdir gündemi meşgul eden bu olayların gerçek yüzünü Futbol A Takım Sorumlusu Ahmet Kavalcı'ya sordu. Kavalcı da rahatsızlığını şöyle ifade etti: BEŞİKTAŞ HERKESTEN BÜYÜKTÜR 'Günlerdir yazılıyor, siz de inanıyorsunuz. Pepe personelin maaşını ödemiş öyle mi? Pepe 100 bin euro alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti.' 'Son alacağı 105 bin euroydu. Onun için bile kulübe yazı gönderdi. Pepe'nin ocak ayına kadar alacağı 105 bin eurodur. En son onu alıp, gitti. Sözleşme fesih anlaşmasının içerisine koydu.' 'Personelin maaşını ödemiş öyle mi! Ayıptır yahu. Biz bu söylentileri önleyemeyiz ki... Pepe Beşiktaş Kulübü'nden büyük değildir. Hiç kimse büyük değildir. Beşiktaş Kulübü personelinin, futbolcusunun, çalışanının maaşını da öder.'