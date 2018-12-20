Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yöneticisinden isyanı!

'nin 'tan ayrılırken siyah beyazlı personelin birikmiş alacaklarını ödediği iddiasına Yönetim Kurulu Üyesi 'dan sert yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 12:40
Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

'ın personeline maaşları 'nin ödediği şeklinde çıkan söylentiler, günlerdir dünya basınında manşetlere taşınıyor

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

'İyilik meleği', ''ın borçlarını ödeyen babacan adam' gibi sunulurken, Siyah-Beyazlı kulübün imajı yerle bir ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

Öyle ki bu haberler kulübün yaşadığı mali sıkıntıların boyutlarının ortaya çıkması şeklinde değerlendiriliyor, transfer döneminde hiç kimsenin 'a gitmek istemediği iddialarıyla güçlendiriliyor.

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

Akşam Gazetesi, aleyhine günlerdir gündemi meşgul eden bu olayların gerçek yüzünü Futbol A Takım Sorumlusu 'ya sordu. Kavalcı da rahatsızlığını şöyle ifade etti:

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

BEŞİKTAŞ HERKESTEN BÜYÜKTÜR

"Günlerdir yazılıyor, siz de inanıyorsunuz. personelin maaşını ödemiş öyle mi? Pepe 100 bin euro alacağı için kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti."

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

"Son alacağı 105 bin euroydu. Onun için bile kulübe yazı gönderdi. 'nin ocak ayına kadar alacağı 105 bin eurodur. En son onu alıp, gitti. Sözleşme fesih anlaşmasının içerisine koydu."

Beşiktaş yöneticisinden Pepe isyanı!

"Personelin maaşını ödemiş öyle mi! Ayıptır yahu. Biz bu söylentileri önleyemeyiz ki... Kulübü'nden büyük değildir. Hiç kimse büyük değildir. Beşiktaş Kulübü personelinin, futbolcusunun, çalışanının maaşını da öder."

BİZE ULAŞIN