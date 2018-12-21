İşte 2019 model Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kurmayları, ligin ikinci yarısı için bambaşka bir takım planlıyor. Sarıkırmızılılar; tedavileri süren Emre ile Sinan'ın takıma katılmaları ve yapılacak transferlerle, şampiyonluk yarışındaki puan farkını kapatıp, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 1 stoper ve 2 forvet almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ocak ayı yol haritası şöyle:

SINAN GÜMÜŞ

15 Kasım'dan beri uyluk yırtığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sinan Gümüş'ün dönüşü, Ocak 15'i bulacak.

EMRE AKBABA

Erzurumspor ile 28 Eylül'de oynanan maçta ayak bileği kırılan Emre Akbaba, 1 ay sonra takıma katılabilecek

BELHANDA

Fas'ın Kamerun ile 16 Kasım'da oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda takımla çalışmalara başladı.

1- Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon elden çıkarılacak.

2- Maicon'dan gelecek para ile stoper ve forvet transferi yapılacak.

3- İkinci forvet olarak Demba Ba Çin kulübü Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralanacak.

4- Performansı eleştirilen Eren 3. alternatif konumuna düşecek.

GÜMÜŞDAĞ, G.SARAY'I BIRAKTI!

MEDIPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray kongre üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Bir kulübün başkanıyken bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmenin kendisi için son derece doğal bir durum olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyorum. Bu yüzden Galatasaray üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum" diye konuştu.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

G.Saray'ın ihtiyacı belli… Ocak ayında bir Gomis bulamazsınız ama bulacağınız her santrfor illa ki Eren'den iyi olur. Maicon da gideceğine göre G.Saray'ın Semih'in yanındaki Ujfalusi gibi bir tecrübeyi kadroya katması lazım. Ozan forma giydiğinden beri Galatasaray her maçta gol yiyor. Bu genç oyuncuyu 3 günde Ramos yapanlar Galatasaray'ın bu sezon kalesini kaç kez gole kapattığına iyi baksınlar. Bütün bu arayışın içinde Demba Ba kimin aklına gelmiş, pes doğrusu.