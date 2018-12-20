2018'de yaşanan spor olayları

ARDA TURAN, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.

Arda Turan, 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir UEFA Süper Kupa kazandı.