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'de yaşanan spor olayları

Sporda yılı, dünyada ve 'de önemli başarılar ve gelişmelere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:29
2018'de yaşanan spor olayları

Sporda yılının ocak ayında, milli futbolcuların transferleri ön plana çıktı.

forması giyen Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan 22 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, için rekor bonservis bedeliyle 'den ayrıldı.

Cenk, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti. Milli futbolcu, 'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi. Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

2018'de yaşanan spor olayları

ARDA TURAN, TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Medipol Başakşehir, Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu ile sözleşme imzaladı. Böylece Arda Turan, 6,5 sezon sonra 'e döndü.

'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon avro net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya geçti. Katalan ekibinin kadrosunda 2,5 sezon kalan Arda, Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer oldu.

Arda Turan, 2,5 sezon boyunca formasını giydiği Barcelona ile 55 maçta 15 gole imza attı. Milli oyuncu, bu süreçte bir lig, iki İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir Dünya Kulüpler Kupası ve bir Süper Kupa kazandı.

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2018'de yaşanan spor olayları

GALATASARAY'DA YENİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ

Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Dursun Özbek'e üstünlük sağlayan , sarı-kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede bin 623 oy alan Dursun Özbek'e, bin 703 oyla üstünlük sağlayan Mustafa Cengiz, kulübün 37. başkanı seçildi.

2018'de yaşanan spor olayları

PYEONGCHANG KIŞ OLİMPİYATLARI

Sporda yılı şubat ayında PyeongChang Kış Olimpiyatları ön plana çıktı.

Güney Kore'nin Pyeongchang, Gangneung ve Jeongseon bölgelerinde düzenlenen olimpiyatlara 95 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katıldı.

'yi olimpiyatlarda çeşitli branş ve kategorilerinde 8 sporcu temsil ederken, Türk sporcular dereceye giremedi.

2018'de yaşanan spor olayları

KULÜPLER BİRLİĞİNDE FİKRET ORMAN DÖNEMİ

Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1 Şubat'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfının seçimlerinde başkanlığa seçildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Orman, 17 kulübün desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Orman'ın yardımcılıklarını ise Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir yapacak.

2018'de yaşanan spor olayları

KADINLAR PTT TÜRKİYE KUPASI

Kadınlar basketbolda PTT Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen kazandı.

Mardin'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

2018'de yaşanan spor olayları

FUTBOLUN İSİM SPONSORU SPOR TOTO OLDU

Spor Toto Teşkilatı, ve 1. Lig'in isim sponsoru oldu.

Sponsorluğun 2017- sezonunun ikinci yarısı ve 2018-2019 sezonunu kapsadığı bildirildi.

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