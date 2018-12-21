Trabzonspor'dan dev hamle

Sezon başında Okay Yokuşlu, Matus Bero, N'Doye, Aytaç, Uğur, Castillo, Sheidaev, Durica ve Hubocan'la yollarını ayırarak, daha düşük maliyetli Hosseini, Ekuban, Toure, Zeki Yavru ve Nwakaeme'yi transfer eden Trabzonspor, oyuncu giderlerini 4 milyon Euro azaltmıştı. Bordomavili yönetim, devre arasında da yeni bir ekonomik planlama harekatı yapacak. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile yollarını ayıracak olan yönetim, sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban'ın yanı sıra Kucka, Ibanez ve Olcay ile de anlaşarak takımdan göndermeyi planlıyor.

GİTMEK İSTEYEN OLURSA KOLAYLIK SAĞLANACAK

TRABZONSPOR'DA 4.2 milyon Euro alan Burak, 2 milyon 250 bin Euro kazanan Onur, 2 milyon 250 bin Euro ücreti olan Kucka, 1 milyon 600 bin Euro alan Olcay ve 900'er bin Euro kazanan Esteban ile Ibanez'in gitmesiyle 12 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak. Böylelikle takımın kadro maliyeti 13-14 milyon Euro seviyelerine inecek. Bu oyuncular dışında takımdan ayrılmak isteyen futbolculara da kolaylık sağlanması planlanıyor.

IBANEZ

900 bin Euro maliyeti olan Arjantinli sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

KUCKA

2 milyon 250 bin Euro alan Slovak yıldız, 11 lig maçında 280 dakika oynadı.

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN

İstanbul'u yenmenin yolu...

Trabzonspor; rakipleri olan İstanbul'un büyüklerine, onların yöntemleriyle kafa tutmaya çalıştı. Kendi bütçesinin üzerinde transfer yaparak maddi bir savaşa girdi. Trabzonspor için doğrusu bu değildi. Kısa sürede görüldü ki 2 milyon Euro'nun üzerinde maaş verdiğiniz birçok oyuncunun yerine şans bulduğunda genç bir futbolcu daha iyi performans sergiliyor. Mühim olan lüks tüketim değildi. 1 milyon 600 bin Euro garanti para alan Olcay mı daha çok katkı veriyor yoksa 420 bin TL alan Abdülkadir mi? 35 yaşındaki Durica'ya 1 milyon 300 bin Euro ödeniyordu. Yerine oynayan genç Hüseyin'in (100 bin TL kazanıyor) ortaya koyduğu performans ortada… Trabzonspor yanlışı gördü ve yeni bir yola, daha doğrusu eski değerlerine dönmeye başladı. Burak, Olcay, Kucka ve Onur ile yolları ayırma kararı sonuna kadar doğrudur. Trabzonspor; markasıyla, adıyla, taraftarıyla zaten ilk beşe her zaman oynamalıdır. Bunun için büyük paralar harcamaya gerek yok.