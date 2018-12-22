Cengiz’e büyük övgü

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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden UEFA tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı. UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için,ifadelerini kullandı. Cengiz Ünder'in adı sık sık Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerle anılıyor.