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Cengiz’e büyük övgü

, bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ve gelişim gösteren gençlerden kurduğu 11’e milli yıldızımızı da aldı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Cengiz’e büyük övgü
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden UEFA tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı. UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için, "Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı" ifadelerini kullandı. Cengiz Ünder'in adı sık sık Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerle anılıyor.
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Cengiz’e büyük övgü
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