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', 'i istiyor' iddiası!

'nin gündemine ilişkin ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. O iddiaya göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan eski oyuncusu 'i kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 14:42
'Fenerbahçe, Caner Erkin'i istiyor' iddiası!

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer çalışmalarına ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu. Ercanlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin için önümüzdeki günlerde bir transfer görüşmesi yapacağını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞE YAPILACAK"

Haber Global TV'de katıldığı programda konuşan Ahmet Ercanlar, "Fenerbahçe, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor. Net bir şekilde duydum. Caner'i herkes ilk defa duydu. Önümüzdeki günlerde görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin 2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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'Fenerbahçe, Caner Erkin'i istiyor' iddiası!
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