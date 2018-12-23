Galatasaray için Franck Ribery iddiası!

Harıl harıl forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi: Franck Ribery... Bundan tam 13 yıl önce Galatasaray'a 1 milyon Euro'ya transfer olan ve yarım sezon forma giyen Fransız yıldız, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ

Fanatik'in iddiasına göre bazı menajerlerin, Galatasaray'la temasa geçerek, Ribery'nin devre arasında transferinin mümkün olacağı yönünde yönetime bilgi verdiği belirtiliyor. Sar kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip 35 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak.



GALATASARAY'IN PLANI 1,5 YIL

Eğer Ribery'nin, Ocak ayında kontratını fesh etme ihtimali bulunursa, Galatasaray'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ederek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi.Daha önce eski takımı hakkında olumlu mesajlar veren Ribery'nin bu teklife sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

11 YILDIR BAYERN MÜNİH FORMASI GİYİYOR

İlerlemiş yaşına rağmen bu sezon Bayern formasıyla 21 resmi maça çıkan Ribery, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. 2007'de 30 milyon Euro'ya geldiği Bayern Münih'te bir dünya yıldızına dönüşen Franck Ribery, hızı, tekniği, oyun zekası ve tecrübesiyle hâlâ Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.