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ligdeki ilk golünü attı

’ın Cezeyirli futbolcu , bu sezon ligdeki ilk golünü Sivasspor’a karşı kaydetti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 21:51
Sofiane Feghouli ligdeki ilk golünü attı

Bu sezon ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında kaydeden Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü ligde Sivasspor'a attı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivas ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda 30. dakikada Ndiaye ara pasıyla altıpasın hemen sağından topu alan Feghouli, meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü attı. Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu 90 dakika forma giydi.

Bu sezon 13 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, iki gol atmayı başardı.

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Sofiane Feghouli ligdeki ilk golünü attı
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