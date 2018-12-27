Trabzonspor’da Burak Yılmaz&Onur Kıvrak operasyonu

Ocak 4'te başlayacak olan ara transfer döneminde Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ı göndermekte kararlı olan Trabzonspor yönetimi yol haritasını belirledi.

İlk etapta 1 hafta içinde oyuncuların gecikmiş alacaklarını ödeme kararı alan yönetim, ardından bonservis bedellerini belirleyecek ve teklif bekleyecek. Bu iki futbolcu için şu ana kadar gelen resmi teklif ise yok. Sadece Beşiktaş, dolaylı yollardan Burak Yılmaz için zemin yokladı.

Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun takasa kesinlikle karşı olduklarını açıklamasıyla bu temas kesildi.