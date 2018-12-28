Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini feshediyor!

Galatasaray'da Serdar Aziz krizi bambaşka bir boyut aldı. Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor mu?

TRT Spor'un iddiasına göre; Galatasaray, Serdar Aziz'le karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih kararı aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sivasspor maçında hastalığı nedeniyle kişisel talebi sonucu kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in 12 saat sonra Maldivlerde tatil yaparken eşi tarafından paylaşılan fotoğrafı kriz çıkarmış ve oyuncu Fatih Terim tarafından adeta defterden silinmişti.

AVUKATI VE MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Avukatını ve menajerini kulübe çağıran Galatasaraylı yöneticilerin yapılan görüşmeler sonucunda milli stoperle yola devam etmeme ve karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetme kararı aldığı iddia edildi.