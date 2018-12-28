Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! "Galatasaray bize kulüp bulun dedi"

Serdar Aziz, Galatasaray'dan ayrılıyor! Serdar Aziz'in Galatasaray kariyerinin sonuna geldiğini menajeri resmen açıkladı! Galatasaray'da satış listesine konulan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'da yaşananları anlattı.

GALATASARAY, SERDAR'A KULÜP BULMAMI SÖYLEDİ

Galatasaray yönetiminin Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı verdiğini söyleyen Canatar şöyle konuştu:

"Galatasaray yönetimi beni aradı. Serdar'a kulüp bulmam söylendi. Serdar bir mide rahatsızlığı geçirdi. Maç günü akşama kadar geçeceğini düşündü. Akşam tekrar soruldu ve rahatsızlığının devam ettiğini söyledi. Süreç böyle yaşandı. Serdar'ın tatile çıkması anormal bir şey değil ki. Teknik heyetin tasarrufu olarak bana ilettiler. Biz de transfer için çalışmalara başladık."

FENERBAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR Mİ?

Menajer Haluk Canatar, Serdar Aziz'in Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği konusunda gelen soruya ise şöyle cevap verdi:

"Galatasaray'dan yetki aldık. Serdar Aziz, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gidebilir. Galatasaray buna izin verdi."