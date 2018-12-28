Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde herkesin konuştuğu Ozan Kabak konusu hakkında detaylı bilgilendirmeleri hazırladık. Uzun süredir konuşulan Ozan Kabak ve sözleşme olayı hakkında dün akşam Galatasaray; resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada Ozan Kabak'ın menajerine sözleşme uzatma teklifi yapıldığını fakat bu teklifin yanıtlanmadığı belirtti. Peki Ozan Kabak'ın menajeri kim?

Ozan Kabak'ın menajerliğini F-F SPORT firması yapılıyor. Menajerlik firmasının diğer oyuncuları arasında yine Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, İsmail Berk Ünsal ve Atalay Babacan da yer alıyor.

F-F SPORT menajerlik firmasının sahibi ise Fırat Özdemir ve Fazıl Özdemir kardeşler!

İşte Galatasaray'ın Ozan Kabak konusundaki açıklamaları!

Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır.

Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa'da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU