Ozan Kabak firar etmeye kararlı

Ozan Kabak, 18 yaşında, Galatasaray'da forma giydiği maç sayısı 17... Genç futbolcu iki aydır transfer balonlarına bağlı bir hayat sürdürüyor, ayakları yere basmıyor. Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olan Ozan'ın kontratı Haziran 2020'de bitiyor ve bunun adı "Galatasaray yönetimi Ozan'ı elinden kaçıracak" oluyor. Gelin, filmi; 2017 yılına saralım ve oradan bugüne gelelim: Galatasaray, Temmuz 2017'de altyapıdan Ozan'ın da aralarında bulunduğu 7 oyuncuya asgari ücret üzerinden 3 yıllık kontrat imzalatıyor. İspanya'da oyuncunun kontrat fesih bedelinin sözleşmede yer alması mecburi. Türkiye'de ise karşılıklı alınan karar sonrası bu sadece bir özel madde. Dönemin başkanı Dursun Özbek, Sportif Direktörü ise Cenk Ergün... Hangi futbol aklıyla bu kontrata fesih bedeli olarak 7.5 milyon Euro yazıyorlar belli değil. Sadece Ozan değil, Yunus Akgün, Atalay Babacan için de 7.5 milyon Euro maddesi var. Osmanlıspor'da 500 bin Euro kazanırken, Galatasaray'da 2 milyon 750 bin Euro alan Ndiaye'ye imza attıran da işte bu futbol aklı! Menajeri de göle maya çalıyor işte, ya tutarsa… Kim verecek ki 18 yaşındaki çocuğa 7.5 milyon Euro!..



5 YILLIK YENİ KONTRAT İÇİN MASAYA OTURACAK

Fatih Terim bu sezon Ozan'ı vitrine çıkarttığında Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, genç oyuncunun maaşında iyileştirme yapıyor ve menajeri Fazıl Özdemir'e, "5 yıllık yeni kontrat için masaya oturalım" teklifini getiriyor. Ozan imzayı atacak, 7.5 milyon maddesi kaldırılacak ve genç oyuncu yetiştiği Galatasaray'a hizmet edip kim bilir belki bir gün Avrupa'nın bir devine gidecek.



YÜREKTEN GALATASARAYLI OLMASI BEKLENMİYOR AMA...

Ozan imza atmaya gelmiyor. Rakam pazarlığı bile yapmıyorlar. Galatasaray yönetiminin Ozan'ın boğazını sıkıp 'imzala' diyecek hali yok. Ozan, Galatasaray'dan firar etmeye karar vermiş. Açık bir mesaj olsun. Bu manşete itiraz ediyorsa gider Galatasaray ile kontrat imzalar, seneye yine Avrupa'ya gider… Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu devri geride kaldı. Kimse Ozan'dan yürekten Galatasaraylı olmasını beklemiyor ama aklındakini paylaşırsa, herkes onun da doğrularını öğrenir…



TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ...

Devre arasında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray yönetiminin planlarında zorunlu değişiklik oldu. Serdar Aziz'i satma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp, bu nedenle savunmaya iki oyuncu aramaya başladı. Ancak UEFA kıstası nedeniyle Benfica ile oynanacak Avrupa Ligi eleme maçına maksimum 3 yeni oyuncunun ismi yazılabilecek.

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