Hakan Çalhanoğlu: "Galatasaray’da oynamak isterim"

İtalya Serie A'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Milan'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hakan, ileride Türkiye'de bir takımda forma giymek istediğini söyledi. Gönlünde sarı-kırımızı renklerin yattığını belirten Çalhanoğlu, "Milan'da kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrılmak istemiyorum. Ama ileride Türkiye'de oynamak istiyorum. Bunu aileme ve eşime de söyledim. Fatih Terim hoca ile bazen de konuşuyorduk. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Ama ben kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Futbolda her şey olabilir. Şu anda bir yere gideceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.