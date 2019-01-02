Yayın gelirinde zirve Galatasaray’ın

BUGÜN NELER OLDU

2018-2019'da Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri belli oldu. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, en fazla kazanç sağlayan kulüpler unvanını aldı. Yayın geliri havuzundan en fazla payı alan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti. İlk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe ise 119,4 milyon lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı. Yayın gelirinde üçüncü sıraya 114,6 milyon lira ile Beşiktaş kuruldu. Trabzonspor, 87,7 milyon liralık gelirin sahibi olup, klasmanda dördüncü sıraya oturdu.