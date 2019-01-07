Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

'da dönemi sona erdi

, Teknik Direktör ile yollarını ayırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:48
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam Antalya kampında Kalpar ile bir araya geldiklerini belirtti.

Kalpar ile yaptıkları görüşmede, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını ifade eden Eren, "Yönetim kurulu olarak yeni teknik direktör arayışlarımıza hemen başladık. Listemizde bulunan isimlerle temasa geçtik ve görüşmelerimiz sürüyor. Yeni teknik direktörümüz bugün ya da yarın netleşecek ve kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.

Eren, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına devam ettiklerini de kaydederek, bu hafta içerisinde birkaç önemli ismi kadrolarına katacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN