Osmanlıspor'da Tugay Kacar şoku

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da Tugay Kacar sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşan başkent ekibinde, Tugay Kacar sakatlık geçirdi.

Kulüp doktoru Savaş Kudaş yaptığı açıklamada, çekilen MR sonrasında oyuncunun sağ ön çapraz bağlarında kopma ve iç menüsküsünde yırtık tespit edildiğini aktardı.

Kacar'ın ameliyat edileceğini belirten Kudaş, genç oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağını açıkladı.

Öte yandan, Antalya kampında 5 günü geride bırakan Osmanlıspor, günü yenilenme antrenmanıyla tamamladı.