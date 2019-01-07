Son dakika: Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak devri sona erdi!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.

SABAH Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre; Trabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur, hak edişi olan 3 milyon Euro'yu 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak.

Onur Recep Kıvrak, 11 sezondur Trabzonspor forması giyiyordu.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Onur Kıvrak'ın menajerinin kendisine yaptığı çarpıcı açıklamayı A Spor'da duyurdu:



"Onur, Trabzonspor ile arasındaki alacak sorunun çözülmesinin ardından futbolu bırakma kararı aldı." pic.twitter.com/v8R98UYZFV — Sabah Spor (@sabahspor1) January 5, 2019