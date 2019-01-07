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Son dakika: 'da devri sona erdi!

'da 'ın sözleşmesi feshedildi.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 16:28
Son dakika: Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak devri sona erdi!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.

SABAH Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre; Trabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur, hak edişi olan 3 milyon Euro'yu 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak.

Onur Recep Kıvrak, 11 sezondur Trabzonspor forması giyiyordu.

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Son dakika: Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak devri sona erdi!
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