Son dakika: Ümit Özat Giresunspor ile anlaştı

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Giresunspor, Teknik Direktör Ümit Özat ile anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlılar, Özat ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Özat ile görüştüklerini ve her konuda anlaştıklarını belirtti.

Kendisiyle bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Eren, açıklamasında, "Giresunspor'umuza Ümit Özat hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.