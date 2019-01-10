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Seleznov, 'ya transfer oldu

İspanya 2. Lig ekiplerinden , ’da forma giyen Ukraynalı forvet 'u transfer ettiğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 17:26
Seleznov, Malaga'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

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Seleznov, Malaga'ya transfer oldu
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