CANLI | Leipzig - Galatasaray

Galatasaray, devre arası hazırlıkları kapsamında geldiği Almanya'da, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Saat 17:00'de başlayan maç GS TV'den canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

*Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

RB LEIPZIG 1-0 GALATASARAY

RB Leipzig 11'i: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg, Demme, Laimer, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Werner

Galatasaray 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan