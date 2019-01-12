Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

28 yaşındaki oyuncunun ayrıca "Bu sezon Galatasaray'dan hiç para alamadım. Neredeyse içerde 1 senelik alacağım var ve bugüne kadar hiçbir zaman kulübü arayıp "bana paramı verin" diyerek sıkıştırmadım. Bu sezon sonuna kadar toplam 3 milyon 400 bin Euro alacağım var. İsterseniz bu parayı öderseniz ve ben de transer olmak için beklerim ama bonservisim için 4 milyon Euro veren olmazsa da Galatasaray'da kalıp, sözleşmemdeki ücreti alırım ya da alacaklarımı ödemeyin ve buna karşılık bonservisimi verip, beni serbest bırakın" talebinde bulunduğu öğrenildi.