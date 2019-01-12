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'den 'a flaş teklif

Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan adı Fenerbahçe ile anılan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 18:28
Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

ile arasındaki görüşmeler tıkandı.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

A Spor, İkinci Başkanı ile milli futbolcu arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaştı.

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Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı ile takımdan ayrılması istenen bir görüşme gerçekleştirdi.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

Yapılan görüşmede Albayrak'ın belirledikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunu ve bu parayı ödeyen kulübün Serdar'ı alabileceğini söylediği öğrenildi.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

Albayrak'ın 4 milyon Euro'luk bonservis talebini iletmesi üzerine ise 'in sarı kırmızılı kulüpten alacağını talep ettiği aktarıldı.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

Serdar'ın Albayrak'a "Benim alacağım olan 2 milyon Euro'yu verin isterseniz 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyin." dediği belirtildi.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a flaş teklif

28 yaşındaki oyuncunun ayrıca "Bu sezon 'dan hiç para alamadım. Neredeyse içerde 1 senelik alacağım var ve bugüne kadar hiçbir zaman kulübü arayıp "bana paramı verin" diyerek sıkıştırmadım. Bu sezon sonuna kadar toplam 3 milyon 400 bin Euro alacağım var. İsterseniz bu parayı öderseniz ve ben de transer olmak için beklerim ama bonservisim için 4 milyon Euro veren olmazsa da Galatasaray'da kalıp, sözleşmemdeki ücreti alırım ya da alacaklarımı ödemeyin ve buna karşılık bonservisimi verip, beni serbest bırakın" talebinde bulunduğu öğrenildi.

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