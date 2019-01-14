Ryan Babel gitti Choupo Moting geliyor

Beşiktaş'ın, sözleşme yenileme teklifini geri çeviren Babel, Fulham'la anlaştı. Bunun üzerine Fulham ile pazarlıklara başlayan Kartal, 2 milyon Euro karşılığı bu transfere onay verdi. Premier Lig'de 19. sırada bulanan Fulham, Hollandalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayacak. İngiliz ekibi kümede kalırsa Babel'in kontratını uzatacak.

Hollandalı futbolcunun gitme ihtimali üzerine Choupo Moting'i listesine dahil eden Beşiktaş, ayrılığın resmileşmesi sonrası harekete geçti. Siyah-beyazlılar, "Takımımla anlaşırsanız gelirim" diyen 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız için kulübü PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Babel'in yerine düşünülen diğer adaylar ise kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen ancak ayrılmak isteyen Juventus oyuncusu Marco Pjaca ile Sivassporlu Emre Kılınç.

'GERÇEKTEN AYRILIYOR'

Babel'in oğlu, sosyal medya hesabından babasının Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken çekilen görüntülerini paylaştı ve "Gerçekten ayrılıyor" ifadesini kullandı. SABAH, dün Beşiktaş'ın Babel için Fulham'la 2 milyon Euro'ya anlaştığını yazmıştı.

SADECE TOLGA'YA DEĞİL BİZE DE HAKSIZLIK!

Beşiktaş'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'de Şenol Güneş'in, "Tolga'ya yapılan haksızlık" sözlerini değerlendirdi: "Doğru belki haksızlıktır ama Beşiktaş'a da haksızlık. Bizim maaşları ödeyebileceğimiz noktaya çekmemiz gerekiyor." Moting'in "Takımımla anlaşın gelirim" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Herkes Beşiktaş'ı istiyor, daha iyisini de alabiliriz" diyen Mahmutyazıcıoğlu, Fulham'a kiralık giden Babel'le sezon sonunda yeni sözleşme yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

OTYAKMAZ'DAN FATİH TEŞEKKÜRÜ

Sivasspor, Beşiktaş'tan 1.5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy için imza töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz, bu transfer için Beşiktaş'a teşekkür etti. Otyakmaz, "Gelecek yılın kadrosunu yaparken Türk stoperimiz olsun istedik ve şimdiden bu hazırlığı yaptık" diye konuştu.