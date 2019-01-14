Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Antalya kampının ardından 1 gün izin yapan bordo-mavililer, Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak basına kapalı çalıştı.

Antrenmana İran Milli Takımı kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri, tedavisi süren Jose Sosa, Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra İtalya'nın Parma Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka'nın katılmadığı, hafif sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı koştuğu belirtildi.

Sakatlığı düzelen Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure'nin ise takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Bordo-mavililerin 21 yaş altı takımından Tayyip Ebrar Cumur, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş ve Behlül Aydın da A takıma dahil edilerek çalışmada yer aldı.

Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.