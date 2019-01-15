Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Marcao'nun 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya; 2018-19 sezonu için 400 bin Euro, 2019-20 sezonu için 800 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 850 bin Euro ve 2021-22 sezonu için 900 bin Euro ödenecek.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "