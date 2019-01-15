Taraftar istiyorsa neden olmasın!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak için taraftardan gelen veda töreni talebini değerlendirdi. 12 sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen Onur'un kendi isteğiyle futbolu bırakma kararı aldığını vurgulayan Şahin,ifadelerini kullandı. Şahin, sakatlık yaşayan Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili ise,dedi.2008'den beri formasını giydiği Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen Onur Recep Kıvrak, sözleşmesini feshettikten sonra futbolu bırakabileceğini açıklamıştı.İtalya Serie A takımlarından Parma ile prensipte anlaşma sağlayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı. Slovak futbolcu, sabah saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya uçtu. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferden kasasına 3 milyon Euro bonservis bedeli koyacak olan Trabzonspor, futbolcunun 2 milyon Euro'luk alacağından da kurtuluyor.Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 5 TL ile 50 TL arasında değişiyor.