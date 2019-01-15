Taraftar istiyorsa neden olmasın!

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak için taraftardan gelen veda töreni talebini değerlendirdi. 12 sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen Onur'un kendi isteğiyle futbolu bırakma kararı aldığını vurgulayan Şahin, "Trabzonspor olarak Onur'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak oturup konuşuruz. Onay çıkarsa bir veda töreni neden olmasın! Onur da bize hizmet etmiş bir futbolcu"
ifadelerini kullandı. Şahin, sakatlık yaşayan Sosa, Toure ile Nwakaeme'nin durumuyla ilgili ise, "Toure ve Nwakaeme Başakşehir maçına yetişecek. Sosa'nın durumu ise belirsiz"
dedi.
2008'den beri formasını giydiği Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselen Onur Recep Kıvrak, sözleşmesini feshettikten sonra futbolu bırakabileceğini açıklamıştı. KUCKA SESSİZ SEDASIZ GİTTİ
İtalya Serie A takımlarından Parma ile prensipte anlaşma sağlayan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Juraj Kucka, Trabzon'dan ayrıldı. Slovak futbolcu, sabah saatlerinde özel bir uçakla İtalya'ya uçtu. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferden kasasına 3 milyon Euro bonservis bedeli koyacak olan Trabzonspor, futbolcunun 2 milyon Euro'luk alacağından da kurtuluyor. KUPA BİLETLERİ 5 TL
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Yarın saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 5 TL ile 50 TL arasında değişiyor.