Beşiktaş'ta Yevhen Konoplyanka aşkı

Beşiktaş transferde önceliği gideceklere verdi ancak bir yandan da takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılar, bu doğrultuda Schalke ile Yevhen Konoplyanka pazarlığı yapıyor. Konoplyanka, 3 yıldır transfer dönemlerinde hep Kartal'ın gündemindeydi. Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi yüksek maliyeti nedeniyle Ukraynalı futbolcuyu bir türlü kadrosuna katamamıştı.

Aradan geçen süreçte şartlar Beşiktaş'ın lehine gelişti. Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan aldığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında düzenli forma şansı bulamadı. Schalke'nin bu nedenle oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, Konoplyanka'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

VE LOVE FIFA'YA GİTTİ

Anlaştığı Corinthians'a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti. Brezilyalı'nın avukatı daha önce siyahbeyazlıları FIFA ile tehdit etmiş, Başkan Fikret Orman ise "FIFA'nın merkezi İsviçre'de. İsteyen uçakla gider ve gelir" demişti.

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