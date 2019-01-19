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'nin ibresi 'ye döndü

Kanat forveti transferinde arayışlarını sürdüren , Belçika ekibi Anderlecht'in 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'yi gündemine aldı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Fenerbahçe'nin ibresi Zakaria Bakkali'ye döndü

Fenerbahçe'de kanat forvet transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Victor Moses ile anlaşma sağlarken, Yanal'ın tavsiyesi ve Chelsea'nin tutumu nedeniyle bu bölgede rota değiştirdi.

Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı. Ersun Yanal'ın Nabil Dirar'ın performansından çok memnun olduğu ancak Ayew ile Valbuena'nın özellikle savunma performanslarının yetersiz kaldığı görüşünü yönetime ilettiği kaydedildi. Bunun üzerine sağ kanatta oynayan Moses yerine sol kanatta etkili olan Zakaria Bakkali'ye yönelen yönetim bu transfer için Anderlecht'in kapısını çaldı.

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Fenerbahçe'nin ibresi Zakaria Bakkali'ye döndü
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