Ahmet Ağaoğlu maç sonunda isyan etti

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspo sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PEREIRA'NIN AYAĞINDA KIRIK VAR"

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar, bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak pek bir şey kalmıyor.

"Hakemle ilgili gerekli arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma. 6 tane oyuncu değişti, 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Aynı maçı yöneten insan tarafından orada 8 dakika burada 3 dakika verildiği zaman insan ister istemez ne oluyor diye soruyor kendine.

"AYNADA KENDİLERİNE BAKACAKLAR"

"Ama tekrar tekrar şunu söylüyorum. Türk, altyapıdan gelen oyunculara yolu açmak Trabzonspor gibi büyük bir takımda bizlerin görevi. Ama onların başlarını önlerine eğdirip, maç sonunda onları hüngür hüngür ağlatanlar aynada kendilerine bakacaklar. Gerçekten ülke futboluna mı hizmet ediyorlar yoksa başka bir düşünceleri mi var?

"ARDA İNCE BİR FAUL YAPIYOR"

"Yediğimiz golde Arda ile Ekuban'ın pozisyonuna bakarsak Arda orada ince bir faul yapıyor, alttan ittiriyor. Neticesinde Ekuban'a çarpan top gol oldu. Ekuban'ın pozisyonu, benim gördüğüm kadarıyla, faul. 5 tane altyapı oyuncumuz sahada mücadele ediyordu. Bunlar daha filizlenmek üzere olan fidanlar. Bu fidanları daha filizlenmek üzereyken bu şekilde, tabiri yerindeyse, doğramaya başlarsanız ondan sonra 'Ülke futbolu niye kalkınmıyor?" Nasıl kalkınacak, neyle kalkınacak."

"Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mücadelelerinin devam edeceğini aktaran Ağaoğlu, "Bugün oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler ve koştular. Skoru hiç bir şekilde kabullenmediler. Bir noktaya kadar geliyorsunuz ama farklı şeyler devreye girdiği zaman işin içinden çıkmak o kadar kolay olmuyor. Pozisyonları incelemek, irdelemek benim işim değil. Müsabaka milyonların önünde oynandı. Takım olarak baktığımız zaman bu takım her şartta mücadele etmeye devam edecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.