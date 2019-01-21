Galatasaray'da Alan için geri sayım başladı

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan Carvalho için 3 milyon Euro bonservis teklif etti. Çinlilerin, pazarlıklarını sürdürse de 6 milyon Euro yıllık ücreti nedeniyle Alan'ı Galatasaray'a satması bekleniyor. Brezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar 3.5 yılık prensip anlaşmasına vardı, sözleşmesi bile hazırlandı. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

GÖKAY KUPADA SAHADA

Ankaragücü maçının son bölümünde oyuna giren G.Saray'ın genç oyuncusu Gökay Güney, 19 yaşında Süper Lig'de siftah yaptı. Ozan Kabak'ı kaybeden Fatih Terim altyapıdan Gökay'ı kazanacağını gösterdi. Terim, kupadaki Bolu maçında Gökay'ı ilk 11'de oynatacak. Genç savunmacı hocasının kendisine duyduğu güvenden dolayı çok mutlu.

OZAN'IN PARASI ALTYAPIYA

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satan G.Saray'da başkan Mustafa Cengiz altyapının hakkını teslim etti. Galatasaray Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş ile iletişime geçen Cengiz, gençlerin eğitimi konusunda teşekkürlerini iletirken, Ozan Kabak'tan kazanılan bonservisin bir kısmının altyapıya aktarılması kararını verdi.