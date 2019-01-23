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'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski futbolcusu , daha önce de formasını giydiği Brezilya temsilcisi ile anlaştı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 21:58
Fernandao'nun yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da forma giyen Brezilyalı golcü Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.

Bahia Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki golcü oyuncu ile 2020 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı ve 20 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 2014-15 sezonunda Bursaspor, 2015-18 sezonları arasında ise Fenerbahçe'de forma giyen Fernandao, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi El Wehda'da görev almıştı.

Bahia formasını 2013 yılında da giyen Fernandao, o dönem 41 maçta 18 kez ağları sarsmıştı.

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Fernandao'nun yeni takımı belli oldu
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