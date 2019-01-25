Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. hafta fikstürü...

Devre arası transfer sezonu sürerken takımlar kadrolarına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Medipol Başakşehir transferin hızlı takımları arasında yer alıyor. Lider Başakşehir, Robinho ve Demba Ba'yı renklerine bağladı. Galatasaray'ın da forvet transferi için araştırmaları sürüyor. 19. hafta Süper Lig fikstürü ve programını sizler için derledik.

CUMA

25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

CUMARTESİ

26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR

26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Detaylar

PAZAR

27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR Detaylar

27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

PAZARTESİ

28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR

28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR