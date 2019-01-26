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Alkışlarla başladı kırmızıyla bitirdi...

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Alkışlarla başladı kırmızıyla bitirdi...
Siyah-Beyazlı formayla 216. maçına çıkarak, Porto'da oynadığı sayıya ulaşan Ricardo Quaresma'ya karşılaşma öncesi tribünlerin özel ilgisi vardı. Beşiktaş'ta son maçına çıkma ihtimali olan yıldız oyuncu, taraftarların ilk çağırdığı isimdi. Çok hırslı oynayan Quaresma, 87. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Kırmızı kart sonrası taraftarlar Quaresma'ya tepki gösterirken oyuncu sinirli bir şekilde sahadan çıktı. Şenol Güneş de öğrencisine, "Hızlı ol biraz" diye bağırdı.
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Alkışlarla başladı kırmızıyla bitirdi...
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