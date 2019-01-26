Şenol Güneş, Erzurum beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Yarın ne olur bilemem

B
eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Güneş'in satır başları şöyle:
¦ Oyuncularımızın niyeti vardı ama beceri ve yeteneğimizin biraz daha öne çıkması lazımdı. Adem ile Dorukhan orta sahada yalnız kaldı.
Burak'ın arayışı ve golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibe yetersiz kaldı
¦ Ben kendi formumu değerlendirmek zorunda değilim onu da siz değerlendirin.
¦ Kazanamasak da Beşiktaş oyun olarak da hedef olarak da hala yarışın içinde olacak. KARARLARI YÖNETİM VERİYOR
¦ Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Kırmızı kart görmesi yanlış.
Hocaların fikri tabii ki olacak ama kararları yönetim verir. Oyuncuların da tercihi önemli.
¦ Pepe ve Babel gitti, bunlar olabilir. Ben Babel'i de oynattım gitti. Ricardo'yu da oynattım ama yarın ne olur bilemem.
¦ İsimat Mirin'i siz değerlendirin, ben kendi kanaatimi söylemek zorunda değilim. Yazın, biz de okuruz.
¦ Vagner Love, konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor.