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, beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Yarın ne olur bilemem

“Quaresma’nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. gitti, Babel’i oynattım o da ayrıldı. Ricardo’yu da oynattım ancak yarın ne olur bilemem... Burak’ın arayışı iyiydi ama fizik olarak yetersiz kaldı”

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Şenol Güneş, Erzurum beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Yarın ne olur bilemem
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Güneş'in satır başları şöyle:
¦ Oyuncularımızın niyeti vardı ama beceri ve yeteneğimizin biraz daha öne çıkması lazımdı. Adem ile Dorukhan orta sahada yalnız kaldı.
Burak'ın arayışı ve golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibe yetersiz kaldı
¦ Ben kendi formumu değerlendirmek zorunda değilim onu da siz değerlendirin.
¦ Kazanamasak da Beşiktaş oyun olarak da hedef olarak da hala yarışın içinde olacak.

KARARLARI YÖNETİM VERİYOR
¦ Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Kırmızı kart görmesi yanlış. Hocaların fikri tabii ki olacak ama kararları yönetim verir. Oyuncuların da tercihi önemli.
¦ Pepe ve Babel gitti, bunlar olabilir. Ben Babel'i de oynattım gitti. Ricardo'yu da oynattım ama yarın ne olur bilemem.
¦ İsimat Mirin'i siz değerlendirin, ben kendi kanaatimi söylemek zorunda değilim. Yazın, biz de okuruz.
¦ Vagner Love, konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor.
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Şenol Güneş, Erzurum beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Yarın ne olur bilemem
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