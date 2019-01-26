Şenol Güneş, Erzurum beraberliğinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı: Yarın ne olur bilemem

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Güneş'in satır başları şöyle:¦ Oyuncularımızın niyeti vardı ama beceri ve yeteneğimizin biraz daha öne çıkması lazımdı. Adem ile Dorukhan orta sahada yalnız kaldı.Burak'ın arayışı ve golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibe yetersiz kaldı¦ Ben kendi formumu değerlendirmek zorunda değilim onu da siz değerlendirin.¦ Kazanamasak da Beşiktaş oyun olarak da hedef olarak da hala yarışın içinde olacak.¦ Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında.Hocaların fikri tabii ki olacak ama kararları yönetim verir. Oyuncuların da tercihi önemli.¦ Pepe ve Babel gitti, bunlar olabilir. Ben Babel'i de oynattım gitti. Ricardo'yu da oynattım ama yarın ne olur bilemem.¦ İsimat Mirin'i siz değerlendirin, ben kendi kanaatimi söylemek zorunda değilim. Yazın, biz de okuruz.¦ Vagner Love, konumuz değil.