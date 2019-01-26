Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'a milli müjde... Kaleyi Onur'dan devraldıktan sonra gösterdiği performansla bordo- mavililerin çıkışında önemli rol oynayan 1996 doğumlu Uğurcan'ın bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da gözünden kaçmadı.

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı lig maçını izleyen Lucescu'nun, teknik direktör Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede Uğurcan'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağımız maçların kadrosuna almak istediğini söylediği kaydedildi.

Altyapılarda 9 kez milli olan Uğurcan'a böylece A Milli olma fırsatı da doğdu.

Uğurcan Çakır: "Çok çalışarak bu armaya layık olmaya çalışıyorum. Bazen kötü goller yiyeceğim, herkes hata yapıyor ama inşallah bu formaya layık olacağım ve milli takıma kadar yükselmek istiyorum." pic.twitter.com/ESRBsIdohp — Sabah Spor (@sabahspor1) 23 Ocak 2019