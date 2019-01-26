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'a milli müjde

Teknik Direktörü , ’a 1996 doğumlu ’ı, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna almak istediğini söyledi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Uğurcan Çakır'a milli müjde

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'a milli müjde... Kaleyi Onur'dan devraldıktan sonra gösterdiği performansla bordo- mavililerin çıkışında önemli rol oynayan 1996 doğumlu Uğurcan'ın bu başarısı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da gözünden kaçmadı.

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı lig maçını izleyen Lucescu'nun, teknik direktör Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede Uğurcan'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağımız maçların kadrosuna almak istediğini söylediği kaydedildi.

Altyapılarda 9 kez milli olan Uğurcan'a böylece A Milli olma fırsatı da doğdu.

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Uğurcan Çakır'a milli müjde
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