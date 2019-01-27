Fernandes imzaya kaldı!

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Rus basını, eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in Galatasaray ile anlaştığını ve işin sadece imzaya kaldığını ileri sürdü. Haberde, Portekizli yıldızın kulübü Lokomotiv Moskova ile sarı-kırmızılıların görüşmelerini sürdürdüğü, transferin ya birkaç gün içinde ya da sezon sonuna resmiyet kazanacağı belirtildi.Gomis'in ayrılmasıyla G.Saray'ın en çok kazanan oyuncusu konumuna gelen Feghouli dün 75 bin Euro prim aldı. Sözleşmesindeki özel madde gereği her sezon 20. resmi maçta 75 bin Euro bonusa hak kazanan Feghouli, sarı-kırmızılı takımdaki garanti ücretini 4 milyon Euro'ya çıkardı. Puan başına ödeme de yapılan Cezayirli yıldıza yüksek maliyeti nedeniyle sezon başında kulüp aranmış ama bulunamamıştı