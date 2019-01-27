Ricardo Quaresma'ya kapı açık

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'ya artık kalması için ısrarcı olmayacak. Son Erzurumspor maçında rakibi Leo'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Portekizli futbolcu gözden düştü.

Ailesini Portekiz'e gönderen ve "Ben de gitmek istiyorum, eşimle sorunlarım var" diyen Quaresma'ya ikinci başkan Serdal Adalı, "Sezon sonu gidersin" yanıtını vermişti. Dün taraflar tekrar bir araya gelmek istedi. Fakat Adalı buluşmayı yarına erteledi. Beşiktaş taraftarının da gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tepki gösterdiği oyuncuya yarın şu denecek: "İstersen gidersin. Herkes şartlarını ortaya koyar, orta bir yol buluruz." Şimdi gözler yarınki Adalı ile Quaresma görüşmesine çevrildi. Bu arada 35 yaşındaki oyuncuya en az 3 maç ceza geleceği öğrenildi.

113 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.