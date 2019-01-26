Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren Ahmet Çakar, özellkle Ricardo Quaresma'yı sert bir dille eleştirdi. İki sene önceye bakıyoruz, Beşiktaş'ın efsanevi kadrosu vardı. Şampiyonluklar yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup lider bitirmişti. Önce Cenk gitti, şampiyonluk kaybedildi. Ardından Talisca gitti, Beşiktaş özellikle hücum organizasyonlarında çok zorlandı ve artık Babel de yok, Beşiktaş üretemiyor. Büyük umutlarla alınan Ljajic, kötü futbolcu mu, asla değil ama son pasları beceremiyor. Pek tabii ki bunlara Burak'ın hazır olmayışını da eklersek koskoca Beşiktaş mütevazı Erzurumspor karşısında asla oyununu büyük oranda kabul ettirip, önemli pozisyonlar bulamadı. Jeremain Lens tam bir akademik vaka. CV'sine baktığımızda çok iyi. Türkiye'deki ilk senesinde tank gibi ama artık o kadar etkisiz, o kadar tuhaf top oynuyor ki inanılır gibi değil. Beşiktaş ilk yarıda çok bariz olmasa da özellikle son bölümde üstünlüğü kurup 1-2 pozisyon yakaladı ama hepsi bu. İkinci yarıda da art arda gelen değişiklikler fazla etkilemedi. Herhalde dün gece Dorukhan'ın hem şanssız hem şanslı gecesi oldu. Sahalarımızda pek görmediğimiz bir gol yedi Beşiktaş.