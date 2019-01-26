Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: "Quaresma'nın yaptığı hainliktir"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı 'la 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren , özellkle 'yı sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 10:15
Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

İki sene önceye bakıyoruz, 'ın efsanevi kadrosu vardı. Şampiyonluklar yaşamış, Şampiyonlar Ligi'nde grubu namağlup lider bitirmişti.

Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Önce Cenk gitti, şampiyonluk kaybedildi. Ardından Talisca gitti, özellikle hücum organizasyonlarında çok zorlandı ve artık Babel de yok, Beşiktaş üretemiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Büyük umutlarla alınan Ljajic, kötü futbolcu mu, asla değil ama son pasları beceremiyor.

Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Pek tabii ki bunlara Burak'ın hazır olmayışını da eklersek koskoca mütevazı Erzurumspor karşısında asla oyununu büyük oranda kabul ettirip, önemli pozisyonlar bulamadı.

Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Jeremain Lens tam bir akademik vaka. CV'sine baktığımızda çok iyi. Türkiye'deki ilk senesinde tank gibi ama artık o kadar etkisiz, o kadar tuhaf top oynuyor ki inanılır gibi değil.

Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

ilk yarıda çok bariz olmasa da özellikle son bölümde üstünlüğü kurup 1-2 pozisyon yakaladı ama hepsi bu. İkinci yarıda da art arda gelen değişiklikler fazla etkilemedi.

Ahmet Çakar: Quaresma'nın yaptığı hainliktir

Herhalde dün gece Dorukhan'ın hem şanssız hem şanslı gecesi oldu. Sahalarımızda pek görmediğimiz bir gol yedi .

BİZE ULAŞIN